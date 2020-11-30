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الصين تدين اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

02:40 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
الصين تدين اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

محسن فخري زادة

وكالات:

دانت الخارجية الصينية حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، داعية إلى إجراء تحقيق شامل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في تصريح للصحفيين، اليوم الاثنين: "الصين صدمت باغتيال عالم إيراني، وتدين هذا العمل العنيف وتأمل في إجراء تحقيق شامل في هذه القضية".

وأضافت أن الصين تعارض أي عمل يزيد التوترات الإقليمية ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين.

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

فخري زاده اغتيال زادة وزارة الخارجية الصينية الصين ايران

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