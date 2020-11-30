أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بكين: نأمل بأن لا تضع الولايات المتحدة حواجز وعقبات أمام التعاون بين البلدين

02:42 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
بكين: نأمل بأن لا تضع الولايات المتحدة حواجز وعقبات أمام التعاون بين البلدين

أرشيفية

وكالات:

أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن أملها بأن لا تضع الولايات المتحدة حواجز وعقبات أمام التعاون بين البلدين، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينغ.

وتأتي هذه التصريحات ردا على تقارير وردت عن استعداد واشنطن لإضافة شركتين صينيتين، هما المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات "SMIC"، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري "CNOOC"، إلى القائمة الأمريكية السوداء.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه وفقا لمصادر، تستعد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإضافة "SMIC"، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، وشركة النفط والغاز البحري الوطني "CNOOC"، إلى القائمة السوداء، للشركات العسكرية الصينية المزعومة، لافتة إلى أن ذلك سيحد من وصولهما إلى المستثمرين الأمريكيين، وسيصعد التوترات مع بكين، قبل أسابيع من تولي المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، منصبه.

بكين الصين الولايات المتحدة وزارة الخارجية هوا تشون ينغ

الخبر التالى:

كورونا في الهند: الإصابات تتخطى الـ9.4 مليون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا