أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يزور إسرائيل غداً

12:52 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يزور إسرائيل غداً

زايد بن راشد الزياني

المنامة- (د ب أ):

يغادر وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد مملكة البحرين غدا الثلاثاء في زيارة إلى إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء البحرين ( بنا ) اليوم الاثنين أن عددا من المسؤولين من وزارات البحرين ومؤسساتها ورجال أعمال سيرافقون الوزير البحريني خلال الزيارة .

وأضافت أن الوزير البحريني سيلتقي خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس، كما ستتم مباحثات بحرينية - إسرائيلية مشتركة حول التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، وتبادل الخبرات بين البلدين.

ووفق الوكالة ، تهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين مملكة البحرين وإسرائيل خاصة ما يتعلق بمجالات التجارة والاستثمار، وبحث الفرص الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعد الثانية لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، وتأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان "مبادئ إبراهيم" المبرم بين البلدين في سبتمبر الماضي.

زايد بن راشد البحرين إسرائيل

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية ترجح استمرار أمد الموجة الثالثة لكورونا حال استمرار المعدل الحالي للإصابات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا