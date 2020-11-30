كوريا الجنوبية ترجح استمرار أمد الموجة الثالثة لكورونا حال استمرار المعدل الحالي للإصابات

سول- (أ ش أ):

رجحت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه في حال استمر الاتجاه الحالي لمعدل الإصابات الجماعية لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن أمد الموجة الثالثة منه سوف يطول.

وقال النائب الثاني لوزير الصحة كانج دو-تيه - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكتروني - إن البلاد أبلغت عن عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عطلة نهاية الأسبوع، غير أن الإصابات الجماعية صغيرة الحجم التي تم رصدها في ملاعب تنس الطاولة ومراكز التعليم الخاصة ومقاهي الإنترنت ومنشآت (الساونا)، أدت إلى إصابات جماعية كبيرة الحجم عبر أفراد أسر المصابين ومعارفهم وزملائهم.

وأضاف أنه من الصعب كسر سلسلة العدوى من خلال طريقة التشخيص والتتبع وحدها، بسبب زيادة المرضى الذين لا تظهر أي أعراض عليهم، خاصة بين الشباب، مؤكدا أن المرضى بكورونا يجب عليهم ألا يخفوا أعراضهم وألا يرفضوا الخضوع للعلاج.

ونوه بأن السلطات الصحية ستشدد إجراءات احتواء كورونا في المرافق متعددة الاستخدامات عالية الخطورة على الصعيد الوطني، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، داعيا الشعب الكوري إلى إلغاء أي تجمعات تضم أكثر من 10 أشخاص.

ومن أجل إبطاء انتشار (كوفيد-19) قررت الحكومة الكورية الجنوبية، يوم أمس الأحد، تطبيق قواعد أكثر صرامة في المرافق العالية الخطورة في العاصمة وضواحيها، لكنها حافظت على المستوى 2 في المنطقة، دون رفع المستوى إلى المستوى 2.5.

وقال النائب الثاني لوزير الصحة، في اجتماع سابق، مع كبار مسؤولي الصحة: "الموجة الثالثة من كورونا جارية بسبب الانتشار الصامت للفيروس في حياتنا اليومية، مما يؤدي إلى أكثر من ألفي إصابة إضافية في أسبوع".