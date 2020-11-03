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"تويتر" يسمح لـ 7 وسائل إعلامية بالتغريد حول نتائج الانتخابات الأمريكية

06:05 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
"تويتر" يسمح لـ 7 وسائل إعلامية بالتغريد حول نتائج الانتخابات الأمريكية

تويتر

وكالات

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن 7 وسائل إعلامية فقط يمكنها الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020، عبر منصته، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز".

وهذه الوسائل هي: "إ أسوشيتد برس، إ بي سي نيوز، سي إن إن ، سي بي إس نيوز، ديسيجن ديسك، وفوكس نيوز وإن بي سي نيوز".

وسبق وأعلن تويتر أن السماح بالتغريد حول هوية الفائز يتطلب إعلانا رسميا من مسؤولي الانتخابات في الولايات، أو إعلانا عاما من إثنين على الأقل من وسائل الإعلام الوطنية التي سبق ذكرها، والتي يسمح لها بإعلان هوية الفائز، ليتم بعدها فتح المجال أمام المغردين.

ولن يقيد تويتر أي وسيلة من الوسائل السابقة، في حال غردت بما يخص النتيجة، قبل تأكيدها من وسيلة أخرى من الوسائل السابقة الذكر.

بينما سيتم حجب تغريدة أي مراسل صحفي، أو مستخدم عادي للمنصة، في حال غرد دون الاستشهاد بإحدى الوسائل السابقة.

تويتر انتخابات الرئاسة الأمريكية أمريكا

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