للمرة الأولى منذ 10 أيام.. نيوزيلندا تسجل حالتي عدوى محليتين بكورونا

ولينجتون- (د ب أ):

أعلنت نيوزيلندا، الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى بعد 10 أيام من عدم وجود عدوى محلية معروفة.

وقال المدير العام للصحة، آشلي بلومفيلد، في مؤتمر صحفي إن إحدى الحالتين كانت لأحد العاملين في قطاع الصحة بمنشأة عزل في كرايستشيرش.

وأصدرت وزارة الصحة في وقت بيانا صحفيا أكدت فيه إصابة شخص آخر من العاملين في نفس المنشأة.

ولم يتمكن المسؤولون من تحديد مصدر انتقال العدوى في الحالتين.

ويتم استخدام المنشأة حصريا من جانب بحارة من روسيا وأوكرانيا وصلوا إلى نيوزيلندا في رحلات طيران عارض نظمتها شركات صيد.

وكانت الحالتان من مخالطي البحارة الأجانب أثناء أداء عملهم. وثبت في وقت سابق إصابة بعض البحارة بكورونا حيث ظلوا قيد الحجر الصحي.

وسجلت نيوزيلندا أربع حالات إصابة بكورونا وافدة من الخارج اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 1613، مع بقاء 76 حالة نشطة فقط.