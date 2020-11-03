فرنسا: كورونا مستمر ولن يتوقف عن الانتشار حتى عطلة عيد الميلاد

باريس- أ ش أ:

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن عيد الميلاد في فرنسا لن يكون عطلة عادية، وأن فيروس كورونا المستجد سيظل متواجدا ولن يتوقف عن الانتشار حتى عطلة عيد الميلاد، ولذلك يجب على الفرنسيين التكيف مع الوضع الحالي.

وأضاف فيران أن الاحتفال بعيد الميلاد ونهاية العام يتوقف بشكل مباشر على نتائج الحجر، وأيضا على انخفاض الضغط في أجنحة المستشفى، حسبما ذكرت إذاعة "آر تي إل" الإخبارية الفرنسية، الثلاثاء.

من جانبه، أكد المستشار العلمي للحكومة الفرنسية آرنو فونتانيه أنه إذا عمل الحجر بشكل جيد في المناطق الفرنسية، فإنه يتوقع انخفاض عدد الإصابات بالكورونا بنسبة 65 إلى 80٪ خلال شهر، موضحا أن الأمر سيستغرق شهرين للانخفاض بنسبة 80 إلى 90٪ وصولا إلى فترة احتفالات عيد الميلاد.

وأضاف فونتانيه أنه على أساس هذه التوقعات يمكن تخفيف بعض الإجراءات المفروضة حاليا، لكن انتشار الفيروس سيظل مهما خلال عطلة عيد الميلاد.

وكان وزير الصحة الفرنسي قد صرح، الخميس الماضي، بأنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لجائحة فيروس كورونا، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة؛ لمواجهة موجة ثانية من الجائحة بدأت في الشهر الماضي.

كان فيران صرح بأنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن.