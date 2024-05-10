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سرايا القدس: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية في رفح

01:25 م الجمعة 10 مايو 2024

قصف رفح

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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها سيطرت على طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت سرايا القدس إن مقاوميها فجروا حقل ألغام وعبوات شديدة الانفجار في الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون في مدينة غزة وسط القطاع.مصراوي

وفيما سبق قالت سرايا القدس، إن مقاوميها قصفوا تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع "8" بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة وسط القطاع.

وقالت إنها قصفت أيضا بقذائف هاون من العيار الثقيل جنودا وآليات إسرائيلية متوغلة شرق حي السلام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


رفح سرايا القدس إسرائيل
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