آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

عواصم عالمية- (أ ف ب):

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.

إعادة فتح المتاجر في فرنسا

تعيد المتاجر "غير الأساسية" فتح أبوابها السبت في فرنسا بعدما أغلقت شهرا في إطار تدابير الحجر، وذلك قبل أقل من شهر من عيد الميلاد، وهي فترة أساسية للحركة التجارية.

كما بات بإمكان الفرنسيين التنقل على مسافة 20 كلم من منازلهم ولمدة ثلاث ساعات، بدل كيلومتر واحد ولمدة ساعة فقط.

قيود مكافحة كوفيد-19 قد تستمر حتى الربيع في ألمانيا

حذر وزير الاقتصاد من أن الإجراءات التقييدية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ستستمر حتى الربيع على الأرجح في ألمانيا. وقال بيتر ألتماير "أمامنا ثلاثة أو أربعة أشهر شتاء طويلة". وأضاف "سيعتمد الأمر إلى حد كبير" على وصول اللقاح لكن "من الممكن أن تستمر القيود في الأشهر الأولى من عام 2021".

فحوص مستضدات لمخالطي المصابين

أيدت هيئة الصحة العليا في فرنسا استخدام فحوص المستضدات التي تعطي نتيجة أسرع من فحوص الكشف الفيروسية، لمخالطي المصابين بكوفيد-19.

وهذه التوصية تفتح الطريق لاستخدام هذه الفحوص وإعادة تسديد ثمنها، لكن ينبغي انتظار صدور القرار في الصحيفة الرسمية حتى يصبح نافذا.

الأرجنتين تخفف القيود

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز تخفيف القيود المفروضة، وإبقاء الحجر فقط في مدينتين بجنوب البلاد.

غير أن بعض القيود تبقى سارية مثل وضع الكمامات إلزاميا وحظر العروض والتجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص في أماكن مغلقة.

حظر التجمعات في لوس أنجلوس

بعد إغلاق الحانات والمطاعم الأربعاء، حظرت لوس أنجليس، كبرى مدن الساحل الغربي للولايات المتحدة معظم التجمعات العامة والخاصة لثلاثة أسابيع، في وقت يسجل ارتفاع متزايد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتستثى من هذا القرار المراسم الدينية والتظاهرات.

- استهداف الكحول في طوكيو -

طلبت السلطات من المؤسسات التي تقدم الكحول بما في ذلك نوادي الكاراوكي إغلاق أبوابها عند العاشرة مساء اعتبارا من السبت لمدة ثلاثة أسابيع.

وهذا القرار غير ملزم، غير أن الذين ينفذونه سيحصلون على مساعدات.

1.44 مليون وفاة

تخطى عدد الوفيات جراء الوباء 1,44 مليون شخص في العالم منذ أواخر ديسمبر، وفق حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس السبت الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، كما أصيب حوالى 61,6 مليون شخص شفي منهم أكثر من 39 مليونا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات (264 ألفا و866) تليها البرازيل (171 ألفا و971) والهند (136 ألفا ومئتان) والمكسيك (104 آلاف و873) والمملكة المتحدة (57551).

وتخطت أوروبا السبت عتبة 400 ألف وفاة جراء كوفيد-19، مع تسجيل كل من إيطاليا وفرنسا أكثر من 50 ألف وفاة.