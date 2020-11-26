مصر والسعودية والإمارات والأردن تبحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها

وكالات:

عقدت مصر والسعودية والإمارات والأردن اجتماعا تشاوريا اليوم، على مستوى كبار المسئولين فى وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية، وسبل تسويتها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

ووفقًا لبيان صدر عن وزراة الخارجية، ناقشت الدول الأربع، خلال اللقاء، بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السورى الشقيق.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أكد مطلع الشهر الجاري، أهمية الحل السياسي في سوريا، مشددا على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتحريك الجمود الحالي الذي تمر به الأزمة السورية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام، مع المبعوث الأممي إلى سوريا جيير بيدرسون بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وصرح مصدرٌ مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات الأزمة السورية، في ظل جهود المبعوث الأممي للدفع قدماً بمسار الحل السياسي عبر عقد اجتماعات اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بغرض صياغة دستور جديد للبلاد، توطئة لعقد الانتخابات.

وقال المصدر إن أبوالغيط شدد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتحريك الجمود الحالي الذي تمر به الأزمة السورية بعد عشر سنوات من الصراع كانت ثقيلة الوطأة على الشعب السوري الذي لا زال يُعاني أبناؤه أشد المعاناة على كل الأصعدة، وبخاصة اللاجئين والنازحين منهم.