القصر الملكي في السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلن القصر الملكي السويدي اليوم الخميس إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بفيروس كورونا ودخولهما في حجر صحي.

وأضاف القصر في بيان أن الأمير /41 عاما/ وزوجته الأميرة صوفيا /35 عاما/ يعانيان من أعراض إنفلونزا خفيفة وبحالة جيدة.

وكارل فيليب هو الرابع في ترتيب ولاية العرش، وتزوج الأميرة صوفيا هيلكفيست عام 2015. ولديهما طفلان، وقد دخلا أيضا في عزل صحي.

وبدأ طبيب العائلة الملكية جهودا لتتبع سلسلة العدوى.

ومن المقرر إجراء اختبار كورونا لكل من الملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا، وولية العهد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال خلال اليوم.

وقالت مارجريتا تورجرين المتحدثة باسم القصر، لصحيفة "إكسبرسن"، إن العائلة الملكية اجتمعت الجمعة الماضية للمشاركة في جنازة والتر سوميرلاث، الشقيق الأكبر للملكة سيلفيا.