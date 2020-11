ترامب يصدر عفوًا رئاسيًا عن مستشاره السابق للأمن القومي

وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عفوًا رئاسيًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي وافق العام 2017 على الإقرار بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" بخصوص اتصالاته مع دبلوماسي روسي.

وكتب ترامب في تغريدة مساء اليوم عبر تويتر: "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن عن حصول مايكل فلين حصل على عفو كامل. مبروك لك ولعائلتك، أعلم أنه سيكون لديك الآن عيد شكر رائع".

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!