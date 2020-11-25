ترامب يصدر عفوًا رئاسيًا عن مستشاره السابق للأمن القومي

وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عفوًا رئاسيًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي وافق العام 2017 على الإقرار بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" بخصوص اتصالاته مع دبلوماسي روسي.

وكتب ترامب في تغريدة مساء اليوم عبر تويتر: "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن عن حصول مايكل فلين حصل على عفو كامل. مبروك لك ولعائلتك، أعلم أنه سيكون لديك الآن عيد شكر رائع".

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، وصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلوا عن مصادر دون الكشف عن هويتها، قولهم إن ترامب ينوي إدراج فلين على لائحة أشخاص سيعفو عنهم في الأيام الأخيرة لرئاسته.

وكانت المحادثات السرية التي أجراها مايكل فلين مع السفير الروسي في واشنطن في ديسمبر 2016 ، قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للبلاد، ركنًا أساسيًا في التحقيق الذي أجراه لاحقًا المدعي العام الخاص روبرت مولر، حول شبهات بحصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

وبعد أكثر من عامين من التحقيق، لم يجد فريق روبرت مولر أي دليل على وجود مثل هذا التواطؤ. واضطر فلين للاستقالة بعد 22 يوما فقط من توليه منصب مستشار الأمن القومي لترامب.

وفي مايو الماضي، قررت وزارة العدل الأمريكية إسقاط التهم الجنائية ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.

وكان فلين من بين مساعدي الرئيس دونالد ترامب السابقين الذين أدينوا خلال تحقيق أجراه مستشار خاص بشأن تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأقرّ فلين في عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن اتصالات مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة.