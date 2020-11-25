ألمانيا تقلص الحد الأقصى للتجمعات الخاصة إلى 5 أشخاص لمكافحة كورونا
برلين - (د ب أ)
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء تقليص الحد الأقصى للتجمعات الخاصة بين الأصدقاء والأقارب والمعارف إلى خمسة أشخاص بحد أقصى من داخل منزل واحد أو منزل واحد آخر.
وسيتم استثناء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 14 عامًا من هذه القاعدة.
جاء إعلان ميركل بعد المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات لبحث تطورات وباء كورونا وكيفية التعامل مع الوضع في الفترة اللاحقة.
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