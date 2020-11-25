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ألمانيا تقلص الحد الأقصى للتجمعات الخاصة إلى 5 أشخاص لمكافحة كورونا

11:29 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
ألمانيا تقلص الحد الأقصى للتجمعات الخاصة إلى 5 أشخاص لمكافحة كورونا

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء تقليص الحد الأقصى للتجمعات الخاصة بين الأصدقاء والأقارب والمعارف إلى خمسة أشخاص بحد أقصى من داخل منزل واحد أو منزل واحد آخر.

وسيتم استثناء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 14 عامًا من هذه القاعدة.

جاء إعلان ميركل بعد المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات لبحث تطورات وباء كورونا وكيفية التعامل مع الوضع في الفترة اللاحقة.

أنجيلا ميركل مكافحة كورونا ألمانيا

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