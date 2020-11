ترامب: سأتحدث أمام مجلس الشيوخ في بنسلفانيا عن تزوير الانتخابات

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه سيتحدث أمام مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا عن التزوير الذي حدث في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم: "سوف أتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذي حدث في انتخابات 2020".

I will be speaking before a very important Pennsylvania State Senate hearing which is in process now. Talking about the massive voter fraud which took place in the 2020 Election!