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ترامب: سأتحدث أمام مجلس الشيوخ في بنسلفانيا عن تزوير الانتخابات

10:34 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
ترامب: سأتحدث أمام مجلس الشيوخ في بنسلفانيا عن تزوير الانتخابات

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه سيتحدث أمام مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا عن التزوير الذي حدث في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم: "سوف أتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذي حدث في انتخابات 2020".

وفي تغريدة أخرى واصل ترامب هجومه وتشكيكه على الانتخابات التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وكتب: "انتخابات مزورة".

ودعا ترامب، مساء اليوم أنصاره إلى قلب نتيجة الانتخابات حسبما ذكرت "فرانس برس".

دونالد ترامب بنسلفانيا مجلس الشيوخ تزوير الانتخابات

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