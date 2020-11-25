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"العربية": إسرائيل استهدفت شحنة أموال من إيران لحزب الله في سوريا

09:38 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
"العربية": إسرائيل استهدفت شحنة أموال من إيران لحزب الله في سوريا

وكالات

‏ذكرت مصادر لموقع "العربية" السعودي، مساء اليوم الأربعاء، أن قصف إسرائيل في سوريا أمس استهدف شحنة أموال من إيران لميليشيا حزب الله.

وتابعت المصادر أن ميليشيا حزب الله طلبت أموالا من إيران أرسلت عبر طائرة شركة فارس إلى العاصمة السورية دمشق.

وكان قد أفادت مصادر إعلامية رسمية سورية، بأن إسرائيل قصفت مواقع تابعة للجيش السوري في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إسرائيل شنت هجوما ليل الثلاثاء/الأربعاء، قرب قرية رويحينة جنوب محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.

وقال سكان في مناطق ريف دمشق الجنوبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية في ريف دمشق الجنوبي، وسط أنباء عن تصدي مضادات تابعة للجيش السوري لصواريخ إسرائيلية.

ونفذت إسرائيل ضربات جوية وصاروخية عدة على سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، واستهدفت تلك الضربات القوات الإيرانية وقوات حزب الله اللبنانية وكذلك القوات الحكومية.

ونادرًا ما تعلن إسرائيل عن مسؤوليتها عن الضربات، ولكن عندما تفعل ذلك تقول إنها ترد على ما تصفه بالعدوان على الأراضي الإسرائيلية.

الاحتلال الاسرائيلي إيران حزب الله سوريا الحرب السورية

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