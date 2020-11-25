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التحالف: إزالة وتدمير 164 لغمًا بحريًا نشرتها ميليشيات الحوثي عشوائيًا

08:40 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
التحالف: إزالة وتدمير 164 لغمًا بحريًا نشرتها ميليشيات الحوثي عشوائيًا

العقيد الركن تركي المالكي

وكالات

أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر، موضحًا أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من طراز "صدف" حسبما ذكرت العربية.

وأكد التحالف إزالة وتدمير 164 لغمًا بحريًا نشرتها ميليشيات الحوثي عشوائيًا.

وشدد على أن اعتداءات الحوثي بدعم إيران تهدد الأمن البحري في باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف أن سفينة تجارية تعرضت لأضرار طفيفة نتيجة إصابتها بشظايا، خلال ما وصفه بهجوم إرهابي جرى إحباطه، حسبما ذكرت العربية.

من جانبها قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، في وقت سابق من اليوم، إن ناقلة تشغلها اليونان أُصيبت بلغم في مرفأ سعودي بالبحر الأحمر، شمالي الحدود اليمنية مباشرة، الأمر الذي ألحق أضرارًا بهيكلها.

وأشارت الشركة إلى أن الناقلة أجراري ترفع علم مالطا، وتشغلها شركة تي.إم.إس تانكرز اليونانية. ولم يتسن التواصل بعد مع الشركة اليونانية للحصول على تعليق.

التحالف العربي اليمن ميليشيات الحوثي السعودية

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