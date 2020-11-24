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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

07:23 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

الأمير محمد بن سلمان

السعودية - (أ ش أ)

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

وقدم جونسون، خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" التهنئة بنجاح قمة مجموعة العشرين وحسن تنظيم وقيادة المملكة لأعمال المجموعة هذا العام.

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محمد بن سلمان السعودية ولي العهد السعودي رئيس وزراء بريطانيا

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