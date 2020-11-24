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"ضيق التنفس".. خبيرة روسية تكشف أخطر أعراض كورونا

11:35 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
"ضيق التنفس".. خبيرة روسية تكشف أخطر أعراض كورونا

ضيق التنفس

موسكو- أ ش أ:

أكدت ناتاليا بشينيتشنايا، نائب مدير معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة الروسي، أن ضيق التنفس من أكثر الأعراض "خطرا " لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الخبيرة الروسية - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الثلاثاء - إن "أكثر الأعراض خطرا تتمثل في ظهور ضيق في التنفس على خلفية أعراض الأمراض التنفسية"، مشددة على أنه في مثل هذه الحالة يجب استشارة الطبيب على الفور.

وأوضحت أنه خلال فترة الجائحة قد يشير اقتران أعراض الجهاز التنفسي بفقدان حاسة الشم، في معظم الحالات، إلى الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ومع ذلك فإن هذه المجموعة من العلامات السريرية للمرض ليست محددة، وتحدث في أمراض أخرى.

كانت روسيا أعلنت في أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد كوفيد-19. وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

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