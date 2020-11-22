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الرئيس الصيني: مستعدون لمواصلة مساعدة لبنان في مواجهة التحديات

08:32 م الأحد 22 نوفمبر 2020
الرئيس الصيني: مستعدون لمواصلة مساعدة لبنان في مواجهة التحديات

الرئيس الصيني شي جين بينج

بيروت - (أش أ):

أبدى الرئيس الصيني شي جين بينج، استعداد بلاده لمواصلة مساعدة لبنان قدر الإمكان في مواجهة التحديات التي يمر بها من أجل استعادة الاستقرار في أقرب وقت ممكن، جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الرئيس الصيني اليوم إلى نظيره اللبناني ميشال عون بمناسبة حلول الذكرى الـ 77 لاستقلال لبنان.

وقال الرئيس الصيني إن بلاده تقدم ما في وسعها من المساعدات إلى لبنان لمعاونته على مواجهة تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي، الأمر الذي يعكس الصداقة العميقة بين البلدين، مشيرا إلى حرص الصين على توطيد علاقات التعاون مع لبنان بما يحقق خير البلدين والشعبين.

على صعيد متصل، بعث رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين برقية تهنئة مماثلة بمناسبة ذكرى الاستقلال إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، مؤكدا الاستمرار في نسج علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين، مؤكدا أن التعامل المشترك الناشط بين الحكومتين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي المتبادل، يتوافق مع مصالح الدولتين.

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