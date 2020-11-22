الحكومة الفرنسية: تخفيف الحجر الصحي بسبب كورونا على 3 مراحل
باريس - أ ش أ
أعلن جابريا أتال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أن تخفيف الحجر الصحي العام المفروض في فرنسا بسبب انتشار فيروس كورونا، سيتم على ثلاث مراحل وفقا للتطور الصحي والمخاطر المرتبطة ببعض الأنشطة.
وقال اتال – حسبما ذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد- إن المرحلة الأولى ستبدأ في مطلع ديسمبر المقبل مع إعادة فتح المحلات التجارية، والثانية تبدأ قبل عطلة نهاية العام والمرحلة الأخيرة في يناير 2021 للحانات والمطاعم.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة للشعب بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي) لعرض الخطوات المقبلة في إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقد فرضت فرنسا حجرا صحيا عاما في 30 أكتوبر الماضي لاحتواء الموجة الوبائية الثانية لفيروس كورونا.
يذكر أن فرنسا تحتل المرتبة الرابعة عالميا في معدل الإصابات بكورونا، إذ بلغ إجمالي الإصابات مليونين و 109 آلاف و 170 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 48265 حالة.
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