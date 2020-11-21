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العراق يعلن القبض على قيادي في تنظيم داعش

11:51 ص السبت 21 نوفمبر 2020
العراق يعلن القبض على قيادي في تنظيم داعش

تنظيم داعش

بغداد - أ ش أ

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية القبض على أحد قياديي تنظيم داعش جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم السبت- أن "مفارز وكالة الاستخبارات متمثلة بمديرية استخبارات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية".

وأوضحت أنه بعد إلقاء القبض عليه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشتراكه في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

هذا المحتوى من

Asha
تنظيم داعش العراق

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