العراق يعلن القبض على قيادي في تنظيم داعش
بغداد - أ ش أ
ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية القبض على أحد قياديي تنظيم داعش جنوب العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم السبت- أن "مفارز وكالة الاستخبارات متمثلة بمديرية استخبارات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية".
وأوضحت أنه بعد إلقاء القبض عليه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشتراكه في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.
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