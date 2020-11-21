البيان الإماراتية: سلوك تركيا يوسع الهوة التي تفصلها عن الاتحاد الأوروبي

أبوظبي - أ ش أ

قالت صحيفة البيان الإماراتية، إن صبر أوروبا بدأ ينفد أمام استمرار استفزازات أردوغا ن في المتوسط، ومواصلته نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، حيث إن سلوك تركيا المتهور يوسع الهوة التي تفصلها عن الاتحاد الأوروبي، وسيورط أنقرة ومصالحها في المرحلة المقبلة، والدول الأوروبية على قناعة تامة بأن الخضوع لابتزاز أردوغان اليوم هو تشجيعه على ممارسة مزيد من العمليات الإجرامية.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت، بعنوان "أردوغان والسلوك المتهور" - أنه كان لتركيا روابط صداقة وود قوية للغاية مع الكثير من الشعوب، إلا أن ممارسات أردوغان التي تفتقد للعقل والمنطق، جعلتها منبوذة من قبل العديد من الدول، كيف لا وقد ثبت بالأدلة ارتزاق أردوغان بالعروبة واستثماره بالإرهاب، من أجل تحقيق غاياته الدفينة، والمجتمع الدولي مل من تصرفاته الطائشة التي أدت إلى استنزاف عدد من الدول بالإرهاب، وتبديد الإمكانات المادية والمعنوية والبشرية، وفتح حدود بلاده لآلاف الأشخاص ليلتحقوا بالجماعات الإرهابية، لزرع الرعب والموت في كل مناطق العالم.

وأشارت إلى أن كلّ ما يريده أردوغان هو أن يشاركه الجميع في مخططاته، وإلا فهو عدو، لكنه يتجاهل أنه هو نفسه عدو الجميع، فهو يتحمل بشكل كبير مسؤولية الوضع الذي توجد عليه ليبيا وسوريا والعراق من خلال انتهاج سياسة العدوانية لفرض هيمنته على المنطقة، فضلاً عن ممارساته في شرق المتوسط.