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سبوتنيك: استقالة وزير دفاع أرمينيا ديفيد تونويان

11:57 ص الجمعة 20 نوفمبر 2020
سبوتنيك: استقالة وزير دفاع أرمينيا ديفيد تونويان

وزير الدفاع الأرمني ديفيد تونويان

موسكو - أ ش أ

أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأرميني ديفيد تونويان قدم استقالته.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، فإن وزير الدفاع ديفيد تونويان استقال، ومن المقرر يتولى أن فاغارشاك هاروتيونيان، كبير مستشاري رئيس الوزراء الذي كان وزيرا للدفاع في أرمينيا في الفترة ما بين 1999-2000 هذا المنصب".

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