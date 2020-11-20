أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

"البنتاجون" يعلن إصابة القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي بكورونا

11:05 ص الجمعة 20 نوفمبر 2020
"البنتاجون" يعلن إصابة القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي بكورونا

وزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إصابة أنطوني تاتا القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي بفيروس (كوفيد - 19) بعد أيام فقط من لقاءه وزير الدفاع الليتواني رايمونداس كاروبليس الذي أصيب بالفيروس التاجي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين أنطوني تاتا في منصب رفيع المستوى بالبنتاجون الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، قوله" إن تاتا أجرى فحص كورونا أمس بعدما علم أن وزير الدفاع الليتواني كاروبليس قد ثبتت إصابته بالفيروس، وإن الإدارة الأمريكية تجري فحوصات سريعة لأولئك الذين خالطوا الوفد المرافق لوزير رفاع ليتوانيا".

وكان تاتا وغيره من كبار قادة الدفاع الأمريكيين، ومن بينهم القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر ووزيري الجيش والبحرية والقوات الجوية، قد التقوا كاروبليس.

هذا المحتوى من

وزارة الدفاع الأمريكية فيروس كورونا دونالد ترامب أنطوني تاتا البنتاجون

الخبر التالى:

عمدة موسكو: الانتصار على وباء كورونا المستجد بات وشيكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111955

    عدد المصابين

  • 101564

    عدد المتعافين

  • 6508

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 57145838

    عدد المصابين

  • 39664018

    عدد المتعافين

  • 1363730

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"لا تغادروا المنازل".. تحذيرات عاجلة للمواطنين في الإسكندرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا