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بايدن: سنخسر مئات الآلاف من الأرواح بسبب كورونا إذا لم تتعاون معنا إدارة ترامب

11:43 م الخميس 19 نوفمبر 2020
بايدن: سنخسر مئات الآلاف من الأرواح بسبب كورونا إذا لم تتعاون معنا إدارة ترامب

جو بايدن

وكالات:

قال المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات الرئاسية، جوزيف بايدن، إن الولايات المتحدة ستخسر مئات الآلاف من الأرواح، بسبب كورونا، إذا لم تتعاون إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب معه.

واتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون مع فريقه الانتقالي.

وشدد بايدن في مؤتمره الصحفي اليوم الخميس، على أهمية مواجهة تحديات الولايات المتحدة بشأن توزيع اللقاح على كل الشعب الأمريكي.

وحذر بايدن، من أن تواجه الولايات المتحدة "شتاء قاتم"، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إن حكام الولايات يتشاركون في وحدة المقصد والغاية للحد من تفشي وباء كورونا.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد لكورونا.

جو بايدن فيروس كورونا دونالد ترامب الولايات المتحدة

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