الصحة العالمية: عدد كبير من المواطنين أصيبوا بكورونا مرتين
القاهرة - أ ش أ
قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط إن هناك أعداد كبيرة من الأشخاص أصيبوا مرتين بفيروس كورونا، ولا تمثل المناعة التي يحصل عليها الشخص في المرة الأولي الحماية الكاملة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.
وأضاف المنظرى أن الجميع سيحصل علي اللقاح بشكل عادل بعد الوصول إليه، متابعا أن لقاح كورونا المتعلق بـ"فايزر" وصل لنتائج متقدمة، وكذلك باقى اللقاحات.
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