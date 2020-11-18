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إسرائيل تعلن شن غارات بسوريا وتبين الأهداف والسبب

05:47 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
إسرائيل تعلن شن غارات بسوريا وتبين الأهداف والسبب

أفيخاي أدرعي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، فجر الأربعاء، عن توجيه ضربات ضد أهداف في سوريا.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لأدرعي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف الليلة أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري تشمل مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة الى بطاريات أرض-جو".


وتابع قائلا: "جيش الدفاع يشن غارات جوية مستهدفًا مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا ردًا على زرع حقل العبوات الناسفة على حدود الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خلية عملت بتوجيه إيراني.. يحمل جيش الدفاع النظام السوري مسؤولية أي عمل ينطلق من أراضيه وسيواصل التحرك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا الذي يشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي".

من جهتها قال مصدر عسكري سوري وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية إنه "حوالي الساعة الثالثة وإحدى عشرة دقيقة فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وتصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ".

وتابع قائلا: "العدوان أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي ووقوع بعض الخسائر المادية".

أفيخاي أدرعي غارات جوية سوريا إسرائيل

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