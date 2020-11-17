تركيا تفرض قرارات جديدة للحد من انتشار كورونا

وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء في كلمة عقب انتهاء ترأسه الاجتماع الذي حضره أعضاء الحكومة، بالعاصمة أنقرة، فرض حظر التجوال في كامل الولايات التركية، بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً خلال عطلة نهاية كل أسبوع، أي يومي السبت والأحد من كل أسبوع، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقال أردوغان إن المكتبات الوطنية وقاعات السينما ستبقى مغلقة حتى نهاية العام، كما يتوقف التعليم المباشر ويتم إجراء العملية التعليمية عبر الفيديو حتى نهاية العام الدراسي

وأكد على استمرار تنفيذ قرار منع التدخين في الأماكن العامة، مع منع إقامة الأنشطة الرياضية في الملاعب المغلقة.

وأعلن أردوغان، أن ساعات عمل المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة ومراكز التسوق والمحلات التجارية، والبقالين، ستكون من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءً، مضيفًا بأن مباريات الدوري التركي ستستمر بدون جمهور.

وسجلت وزارة الصحة التركية حتى أمس الاثنين، نحو 417594 إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء، وأكثر من 11600 حالة وفاة.