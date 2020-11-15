مصر تدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس
القاهرة - (د ب ا):
دانت وزارة الخارجية اليوم الأحد قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة في القدس، باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن بالغ القلق مما ستؤدي إليه تلك السياسات من تقويض لفرص حل الدولتيّن، وما قد ينتج عنها من عزل للقدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، كما تحول دون المضي قدماً سعيًا لإنهاء الجمود الحالي في القضية الفلسطينية، ووصولاً لأمن واستقرار المنطقة.
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