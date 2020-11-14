هولندا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 442 ألفا و458 حالة

أمستردام - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 442 ألفا و458 حالة، وذلك عقب تسجيل 5 آلاف و914 إصابة جديدة.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8 آلاف و443 حالة، وذلك عقب تسجيل 85 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.