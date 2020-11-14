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هولندا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 442 ألفا و458 حالة

10:09 م السبت 14 نوفمبر 2020
هولندا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 442 ألفا و458 حالة

أمستردام - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 442 ألفا و458 حالة، وذلك عقب تسجيل 5 آلاف و914 إصابة جديدة.
وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8 آلاف و443 حالة، وذلك عقب تسجيل 85 وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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