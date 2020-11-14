هولندا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 442 ألفا و458 حالة
أمستردام - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 442 ألفا و458 حالة، وذلك عقب تسجيل 5 آلاف و914 إصابة جديدة.
وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8 آلاف و443 حالة، وذلك عقب تسجيل 85 وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
110319
عدد المصابين
-
100847
عدد المتعافين
-
6429
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
53317959
عدد المصابين
-
37350265
عدد المتعافين
-
1302696
عدد الوفيات
إعلان