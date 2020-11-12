أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بايدن يتحدث مع بابا الفاتيكان ويثني على جهوده في تعزيز السلام والمصالحة حول العالم

09:01 م الخميس 12 نوفمبر 2020
بايدن يتحدث مع بابا الفاتيكان ويثني على جهوده في تعزيز السلام والمصالحة حول العالم

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ

أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" أن الأخير تحدث اليوم الخميس، مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مثنياً على جهوده في تعزيز السلام والمصالحة في جميع أنحاء العالم.

وجاء في بيانٍ صادر عن الفريق، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن بايدن قدّم الشكر للبابا فرانسيس على

"البركات والتهاني"، معرباً عن تقديره لجهوده في تعزيز "الروابط الإنسانية المشتركة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان أن بايدن أعلن عن رغبته في العمل سوياً والتعاون في مجالات مثل رعاية المهمشين والفقراء، ومعالجة أزمة تغير المناخ، والترحيب ودمج المهاجرين واللاجئين في المجتمعات.

هذا المحتوى من

جو بايدن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس

الخبر التالى:

الصحة العالمية تحذر من عواقب احتكار لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا