بايدن يتحدث مع بابا الفاتيكان ويثني على جهوده في تعزيز السلام والمصالحة حول العالم
واشنطن - أ ش أ
أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" أن الأخير تحدث اليوم الخميس، مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مثنياً على جهوده في تعزيز السلام والمصالحة في جميع أنحاء العالم.
وجاء في بيانٍ صادر عن الفريق، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن بايدن قدّم الشكر للبابا فرانسيس على
"البركات والتهاني"، معرباً عن تقديره لجهوده في تعزيز "الروابط الإنسانية المشتركة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف البيان أن بايدن أعلن عن رغبته في العمل سوياً والتعاون في مجالات مثل رعاية المهمشين والفقراء، ومعالجة أزمة تغير المناخ، والترحيب ودمج المهاجرين واللاجئين في المجتمعات.
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