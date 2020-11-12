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رئيس وزراء أستراليا يهنئ بايدن هاتفيا بانتخابه

05:10 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
رئيس وزراء أستراليا يهنئ بايدن هاتفيا بانتخابه

سكوت موريسون

سيدني - (د ب أ):
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس أنه اتصل هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتهنئته بفوزه في الانتخابات.

وكتب موريسون على تويتر: "تحدثت للتو مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتهنئته بانتخابه".

وأضاف: "لا يوجد أصدقاء ولا حلفاء أعظم من أستراليا والولايات المتحدة".

وموريسون هو الأحدث في قائمة قادة العالم الذين تواصلوا هذا الأسبوع مع السياسي الأمريكي الذي يفترض أنه سيكون في البيت الأبيض بحلول شهر يناير.

وأضاف أنه يتطلع إلى "تعزيز تحالفنا العميق والدائم بشكل أكبر" والاحتفال بالذكرى السبعين لمعاهدة الأمن الخاصة بأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة العام المقبل.

سكوت موريسون أستراليا جو بايدن الولايات المتحدة

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