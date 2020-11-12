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الرئيس الأرجنتيني يعزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة مصاب بكورونا

05:12 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
الرئيس الأرجنتيني يعزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة مصاب بكورونا

ألبرتو فرنانديز

بوينس آيرس - (د ب أ):
أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الأربعاء أنه يخضع لعزل ذاتي بسبب مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.

وقال فرنانديز، في تغريدة عبر تويتر، إنه كان على "اتصال عن قرب" بأمين عام الشؤون الاستراتيجية للرئاسة جوستافو بليز، الذي ثبتت إصابته بالفيروس.

وأضاف الرئيس الأرجنتيني أن نتيجة مسحة أولى للكشف عن الفيروس جاءت سلبية ، إلا أنه فضل عزل نفسه ذاتيا في مقر الرئاسة "التزاما ببروتوكولات العزل الموصى بها من قبل طبيبه والسلطات الصحية".

وأوضح فرنانديز أنه "على ما يرام" ولا تظهر عليه أي أعراض ، مشددا على أن العزل الوقائي مهم لوقف انتشار العدوى.

وسجلت الأرجنتين حتى الآن أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بكورونا وأكثر من 34 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

ألبرتو فرنانديز الأرجنتين فيروس كورونا

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