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العاهل السعودي: نبذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين

11:59 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
العاهل السعودي: نبذل الغالي والنفيس لخدمة الحرمين

الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات

قال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأربعاء، إن المملكة تبذل الغالي والنفيس في خدمة الحرمين الشريفين.

وافتتح خادم الحرمين الشريفين، يوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الخطاب الملكي السنوي.

وقال إننا نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

وأكد على حرص المملكة على إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام رغم الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة كورونا المستجد التي أصابت العالم ، ودفعنا المزيد من احتياطات السلامة والوقاية، فاقتصر الحج على عددٍ محدودٍ من مواطنين ومقيمين، لضمان صحة الحجيج.

الملك سلمان العاهل السعودي محمد بن سلمان السعودية

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