العاهل السعودي: رؤية المملكة 2030 هي خارطة الطريق لمستقبل أفضل

وكالات

قال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأربعاء، إن رؤية المملكة 2030 هي خارطة الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح، فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية

وافتتح خادم الحرمين الشريفين، يوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الخطاب الملكي السنوي.

وتابع أن المملكة تسعى إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل، وتستعد حاليا لمرحلة دفع عجلة الإنجاز التي تتسم بتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة فاعلية التنفيذ.

وأوضح أن السعودية أصبحت الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا من بين 190 دولة، وفقًا للبنك الدولي، وأن المملكة حققت المرتبة الأولى خليجيا والثانية عربيًا في تقرير البنك الدولي الذي حمل عنوانًا "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020".