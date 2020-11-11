فايزر: 300 مليون جرعة من لقاح كورونا توزع في أوروبا قريبًا

لندن - (بي بي سي)

أعلنت شركة فايزر الألمانية أنها توصلت لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتزويد أوروبا بـ300 مئة مليون جرعة من اللقاح التجريبي لمواجهة فايروس كورونا.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في نهاية العام الحالي.

وأكدت الشركة هذا الأسبوع أن نسبة نجاعة اللقاح الجديد الذي توصلت إليه وفق التجارب الأولية تفوق 90 في المئة.

ويذكر أن الشركة وقعت عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتزويدها بـ100 مليون جرعة.