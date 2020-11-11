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ترودو يعرب عن تفاؤله بشأن التعاون مع إدارة بايدن

07:21 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
ترودو يعرب عن تفاؤله بشأن التعاون مع إدارة بايدن

جاستن ترودو

أوتاوا - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الإدارة القادمة للرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن، تقدم لكندا فرصة العودة إلى علاقة أكثر انسجاما مع أكبر شريك تجاري لها.

وقال ترودو، اليوم الأربعاء خلال مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة فايننشال تايمز، هناك العديد من المجالات المشتركة مع بايدن حول قضايا مثل التعددية والبيئة ونهج للتعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وكان ترودو أول زعيم أجنبي يجري اتصالا ببايدن بعد إعلانه الفائز في الانتخابات الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضاف ترودو "أتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة مجددا بمجرد تسلمها السلطة.. في الواقع ستكون هناك بعض الموضوعات، سواء كانت تغير المناخ أو مواجهة العنصرية ضد السود وحياة السود مهمة، التي سيكون فيها توافق أفضل" وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

جاستن ترودو جو بايدن

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