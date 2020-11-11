كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة بالوظائف في 6 أشهر وسط جائحة كورونا
سول - (د ب أ):
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل أكبر انخفاض في الوظائف في البلاد منذ ستة أشهر في شهر أكتوبر، وسط جائحة كورونا.
وبلغ عدد العاملين الشهر الماضي أقل بمقدار 421 ألفا عن الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا للبيانات التي نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.
ويمثل هذا العدد أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ أبريل عندما فقدت البلاد 476 ألف وظيفة بسبب تداعيات تفشي كورونا.
وأبلغت كوريا الجنوبية عن فقدان الوظائف كل شهر منذ مارس عندما فقدت البلاد حوالي 195 ألف وظيفة، وهي أول خسارة وظيفية على أساس سنوي منذ عام 2009.
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