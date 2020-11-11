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ألمانيا بلا موسم الكرنفال هذا العام بسبب كورونا

07:00 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
ألمانيا بلا موسم الكرنفال هذا العام بسبب كورونا

أرشيفية

كولونيا (ألمانيا) - (د ب أ):

ألغت الحكومة الألمانية فعاليات مدينة كولونيا ومدن ألمانية أخرى احتفالات في الشوارع لبدء موسم الكرنفال الشهير .

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت عمدة كولونيا هنرييت ريكر حظرا على شرب الكحوليات في الأماكن العامة ومبيعات الكحول في المتاجر طوال يوم الأربعاء بأكمله، بالإضافة إلى القيود الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.

وقالت ريكر: "هذا العام هو مجرد يوم في التقويم مثل أي يوم آخر".

وتم نشر مئات من عناصر الشرطة في شوارع المدينة لضمان الالتزام بالقواعد.

وستكون الاحتفالات عبر الفضاء الإلكتروني إلى حد كبير لموسم 2020.

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