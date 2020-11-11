أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

موسكو تسجل 73 وفاة جديدة بكورونا

12:35 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
موسكو تسجل 73 وفاة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في روسيا

روسيا - (أ ش أ)

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو يوم الثلاثاء، أن العاصمة الروسية سجلت 73 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير، في ارتفاع لمعدل الوفيات بالمدينة مقارنة بالأمس، حيث سجلت 68 حالة وفاة.

وأشارت بيانات المركز، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 7502.

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 481 ألف حالة من أصل مليون و817 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن تشديد القيود في العاصمة لمنع انتشار الفيروس، حيث تستمر أعداد المصابين الجدد بالارتفاع مجددا منذ سبتمبر الماضي.

هذا المحتوى من

روسيا موسكو فيروس كورونا

الخبر التالى:

تونس وكندا تبحثان سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الرياضة يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا