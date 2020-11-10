أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

أردوغان يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

08:58 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
أردوغان يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

رجب طيب إردوغان

أنقرة - (د ب أ)

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، برسالة تهنئة إلى نظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن أردوغان أعرب عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان مخاطبا بايدن: "كما تباحثنا أثناء توليكم منصب نائب الرئيس في مناسبات عدة، فإن العلاقات التركية - الأمريكية تحمل طبيعة استراتيجية تستند إلى أسس متجذرة".

وأضاف: "التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".

وتابع أردوغان: "أجدد تصميمنا على العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية في هذا الإطار، خلال الفترة القادمة".

وأعرب عن ثقته أن روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي في المستقبل أيضا، كما هي حتى اليوم.

وختم الرئيس التركي بالقول: "أهنئكم بنجاحكم في الانتخابات، وأعرب عن خالص تمنياتي بالسلام والازدهار لشعب الولايات المتحدة".

أردوغان أنقرة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الانتخابات الأمريكية جو بايدن

الخبر التالى:

هاتفيًا..ميركل وبايدن يعربان عن تمنياتهما بتعاون وثيق بين البلدين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الرياضة يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا