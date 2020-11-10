هاتفيًا..ميركل وبايدن يعربان عن تمنياتهما بتعاون وثيق بين البلدين

لندن - (د ب أ)

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، هنأته خلالها بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأعربت عن تمنياتها بتعاون وثيق مفعم بالثقة مع واشنطن.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم إن كلا الطرفين اتفقا على أن التعاون عبر ضفتي الأطلسي اكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى وجود عدد كبير من التحديات العالمية.

وأضاف زايبرت أن ميركل أبلغت بايدن تهنئتها لنائبته المنتخبة كامالا هاريس.

وكانت ميركل بعثت تهنئة كتابية إلى بايدن يوم السبت الماضي، وعرضت عليه أمس الاثنين تعزيز المشاركة الألمانية في القضايا الأمنية، وقالت "نحن الألمان ونحن الأوروبيين نعرف أن علينا أن نتحمل مسؤولية ذاتية أكبر في هذه الشراكة في القرن الحادي والعشرين".

كانت العلاقات الأمريكية الألمانية تردت خلال السنوات الأربع التي تولى فيها دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة. وتأمل الحكومة الألمانية الآن في تحسن العلاقات مرة أخرى في ظل إدارة بايدن.