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الكنيست الإسرائيلي يصوت على اتفاق التطبيع مع البحرين

04:08 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الكنيست الإسرائيلي يصوت على اتفاق التطبيع مع البحرين

الكنيست الإسرائيلي

تل أبيب- (بي بي سي):

يصادق الكنيست الإسرائيلي اليوم، على اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والبحرين.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الجلسة عن الاتفاقية، يليه خطاب لرئيس المعارضة وعضو الكنيست يائير لبيد.

وستستمر مناقشة الكنيست عدة ساعات، على أن يتم التصويت على اتفاق التطبيع مع البحرين فى نهاية الجلسة، ومن المحتمل أن يحظى الاتفاق بتأييد أغلبية كبيرة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين على اتفاق التطبيع بين اسرائيل والبحرين والذي تم توقيعه في واشنطن برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبحسب القانون الإسرائيلي يتوجب على الحكومة عرض مثل هذه الاتفاقات للتصويت عليها في البرلمان "الكنيست" لتصبح نافذه.

هذا المحتوى من

BBC
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