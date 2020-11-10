بيلوسي: إقالة ترامب لوزير الدفاع تظهر نيته لزرع الفوضى

واشنطن - (د ب أ)

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن إقالة الرئيس دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر دليل على نية ترامب "زرع الفوضى" في أيامه الأخيرة في منصبه.

وقالت بيلوسي: "من المثير للقلق أن التقارير تظهر أن هذه الإقالة كانت عملا انتقاميا من جانب الرئيس، بزعم رفض الوزير إسبر إرسال قوات عسكرية في الخدمة الفعلية لقمع المظاهرات السلمية ضد وحشية الشرطة".

وأضافت: "ومع ذلك، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن توقيت هذه الإقالة يثير تساؤلات جدية حول إجراءات ترامب المخطط لها في الأيام الأخيرة من إدارته".