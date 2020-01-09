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الرئيس التونسي يتلقى دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة السعودية

05:10 م الخميس 09 يناير 2020
الرئيس التونسي يتلقى دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة السعودية

قيس سعيد الرئيس التونسي

تونس - (أ ش أ)

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية، لبحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سلم الدعوة للرئيس التونسي، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وذلك خلال استقبال قيس سعيد لهما اليوم في قصر قرطاج.

كما سلم الوزيران السعوديان، بحسب الرئاسة التونسية، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جدد فيها التهاني باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز الرئيس التونسي في الانتخابات الرئاسية، وبما تحقق لتونس من استقرار سياسي.

وتضمنت الرسالة أيضا الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس التونسي، لزيارة السعودية، كما تطرق اللقاء إلى متانة العلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، والمزيد من تطويرها في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

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الرئيس التونسي قيس سعيد السعودية الملك سلمان

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