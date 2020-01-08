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التليفزيون الإيراني: 80 أمريكيًا قتلوا في الهجوم.. وأعيننا على 100 هدف آخر

07:57 ص الأربعاء 08 يناير 2020
التليفزيون الإيراني: 80 أمريكيًا قتلوا في الهجوم.. وأعيننا على 100 هدف آخر

أرشيفية

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 80 "إرهابيا أمريكيا"- بحسب الوصف- قُتلوا جراء إطلاق طهران 15 صاروخًا على أهداف أمريكية بالعراق مضيفا أنه لم يتم اعتراض أي صاروخ.

ونقل التلفزيون عن مصدر بالحرس الثوري قوله إن إيران عينها على 100 هدف آخر في المنطقة إذا اتخذت واشنطن أي إجراءات للرد. وأضاف أن "أضرارا جسيمة" لحقت بطائرات هليكوبتر أمريكية وعتاد عسكري.

ولفت التلفزيون الإيراني إلى أن تغريدة ترامب بأن "كل شيء على ما يرام" تهدف إلى التهوين من الضرر الناجم عن الصواريخ الإيرانية.

إطلاق صاروخ الهجوم الإيراني العراق الحرس الثوري
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