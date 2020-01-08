الإمارات تأمل في عدم التصعيد بعد الهجوم الإيراني على أهداف أمريكية بالعراق

أبو ظبي - (د ب أ):

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن بلاده تأمل في ألا يكون هناك مزيد من التصعيد في المنطقة، وذلك بعد أن هاجمت إيران قاعدتين تضمان قوات أمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف: "نأمل في أن تعمل حكمة الجانبين على تهدئة التوترات"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أنه لا يتوقع أن يكون هناك عجز في إمدادات النفط، مضيفا: "السوق مزودة بشكل جيد ولا نتوقع عجزا في الإمداد ما لم يكن هناك تصعيد كارثي".