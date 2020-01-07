عبد المهدي: تسلمت الرسالة الأمريكية "الخطأ" بشأن الانسحاب من العراق

وكالات:

أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، أنه تسلم الرسالة الأمريكية "الخطأ" بشأن الانسحاب الأمريكي من العراق.

وأضاف عبد المهدي، في كلمة اليوم الثلاثاء، نقلتها قناة "العربية الحدث"، أن بغداد تسعى للتشاور لتنفيذ قرار انسحاب القوات الأجنبية بما يضمن مصالح البلاد.

وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون يطلب من الحكومة خروج القوات الأجنبية من العراق، وذلك هددت فيه فصائل عراقية مسلحة القوات الأمريكية في العراق واعتبرتها أهدافا مشروعة.

يأتي ذلك في ظل التوترات الجارية بالعراق بعد غارة جوية أمريكية قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو ماجد المهندس وآخرين، وذلك إثر خروجهم من مطار بغداد الدولي.