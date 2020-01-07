عاهل البحرين يتمنى مزيدا من التطور للعلاقات مع السودان

الخرطوم – (أ ش أ):

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تمنياته للعلاقات بين بلاده والسودان وللشعبين الشقيقين بمزيد من النماء والتطور.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم، الثلاثاء، - أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، تلقى برقية شكر وتقدير من ملك البحرين ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

وعبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في برقيته، عن خالص تحياته وأطيب تمنياته للشعب السوداني باطراد التقدم والازدهار.