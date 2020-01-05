إصابة 30 طالبًا في اشتباكات داخل جامعة بالعاصمة الهندية

نيودلهي - (د ب أ)

قال مسؤولون وتقارير إخبارية، إن العديد من الطلاب وبعض المعلمين أصيبوا بجروح بعد اندلاع أعمال عنف بين فصائل طلابية متنافسة في جامعة جواهرلال نهرو في نيودلهي، اليوم الأحد.

وذكر شهود عيان لقنوات إخبارية أن اشتباكات بدأت عقب اجتماع عام نظمته رابطة المعلمين بالجامعة يتعلق برفع رسوم بيوت الشباب بالنسبة لطلاب الجامعة، التي تم إعلانها قبل نحو أسبوعين.

وأعلن اتحاد طلاب الجامعة، الذي تقوده جماعات يسارية، أن رئيسة الجامعة آيشي غوش والكثير من الطلاب أصيبوا جراء رشقهم بحجارة وهجمات أخرى من جانب جماعة طلابية يمينية.

وتقول الجماعة اليمينية المرتبطة بحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم إن أعضائها تعرضوا لهجوم من جانب جماعات طلابية يسارية.

وتفيد تقديرات بأن ما يتراوح بين 20 و30 شخصًا أصيبوا وتلقوا علاجا طبيا، ومن بينهم بعض الطلاب والمعلمين.

وقال حاكم دلهي أنيل بيجال إنه أمر شرطة نيودلهي بالحفاظ على القانون والنظام واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي العنف. وقال "يتم مراقبة الوضع عن كثب".